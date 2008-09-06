Загроза "південноосетинського сценарію" виходить також з боку Румунії

Народний депутат України, член підкомітету з питань міграції Парламентської Асамблеї Ради Європи Оксана БІЛОЗІР заявляє, що нелегальна паспортизація з боку Росії та Румунії становить загрозу для України та інших європейських держав.

Про це вона заявила сьогодні на Європейському парламентському форумі з питань економічної міграції, соціальної згуртованості та розвитку в Києві, повідомили УНІАН у прес-службі партії “Єдиний центр”.

На заході, організованому спільно ПАРЄ, Верховною Радою України та Європейським Парламентом, обговорювалися питання міжнародної міграції та спільних з цим явищем процесів.

На думку парламентарія, нелегальна паспортизація є важливою для України проблемою, “адже масове видання українцям російських та румунських паспортів – це, по суті, прямий шлях до майбутньої анексії території нашої держави".

О.БІЛОЗІР нагадала, що саме видання російських паспортів жителям Південної Осетії стало офіційним приводом для нападу на Грузію. "Після цих подій ми просто не можемо допустити аналогічну практику в Україні, - відзначила народний депутат, - Хоча сьогодні ми вже маємо ситуацію, коли мешканці Севастополя отримують паспорти Російської Федерації".

Загроза застосування південноосетинського сценарію, вважає О.БІЛОЗІР, виходить також і з боку Румунії, керівництво якої видає свої державні паспорти громадянам України, що мешкають в Чернівецькій області, а також на півдні Одещини. "Набуття цією державою членства в Євросоюзі зробило румунські паспорти особливо привабливими для українських заробітчан, які мають намір виїхати до Європи. Викорінюючи нелегальну трудову міграцію як суспільне явище, Україна не може допустити надання паспортів інших держав своїм громадянам", - впевнена член підкомітету з питань міграції ПАРЄ.

За словами О.БІЛОЗІР, подальша нелегальна паспортизація стане причиною для розповсюдження в Україні подвійного громадянства, яке чинним законодавством на сьогоднішній день не передбачено. "Крім того, дане явище становить загрозу і для інших європейських держав", - зазначила парламентарій.

О.БІЛОЗІР як член комітету ПАРЄ з питань міграції презентуватиме в Страсбурзі наприкінці вересня 2008 року доповідь "Європейські мігранти: відносини з країнами їх походження", в якій звертається увага на практику незаконної паспортизації. Водночас, як повідомила О.БІЛОЗІР, представник Російської Федерації на Європейському парламентському форумі наполягав на виключенні цього питання з тексту доповіді.