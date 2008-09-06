Богатирьова: заспокою лідера цієї партії

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА не має наміру оскаржувати в суді своє виключення з Партії регіонів.

Про це вона повідомила в ефірі “5 каналу”.

«Я заспокою лідера цієї партії (Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА – УНІАН), щоб не хвилювався: апелювати до суду, подавати скарги на нього, на рішення Політради … я не буду, без сумніву», – сказала Р.БОГАТИРЬОВА. «Це не мій шлях і не той крок, який я намагатимусь найближчим часом зробити», – додала вона.

Як повідомляв УНІАН, донедавна Р.БОГАТИРЬОВА була членом Партії регіонів і входила до Політради цією політичної сили.

1 вересня Політрада Партії регіонів виключила Р.БОГАТИРЬОВУ з лав партії. Приводом для цього рішення стала заява секретаря РНБО під час візиту до США про те, що позиція лідера партії В.ЯНУКОВИЧА про необхідність визнання Україною незалежності Південної Осетії та Абхазії є його особистою думкою, а не позицією Партії регіонів.

5 вересня В.ЯНУКОВИЧ заявив, що Партія регіонів не має наміру переглядати рішення про виключення секретаря Ради національної безпеки та оборони України Р.БОГАТИРЬОВОЇ зі своїх лав.