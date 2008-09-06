Чи зрадіє Україна коалиції БЮТ з ПР (опитування)

Більшість опитаних Центром Разумкова жителів Донецька й Дніпропетровська підтримали ідею створення парламентської коаліції між Блоком Юлії Тимошенко і Партією регіонів. Радикально проти налаштовані жителі Львова. Думки жителів обласних центрів в інших регіонах розділилися.

Про це повідомляє тижневик “Дзеркало тижня” № 33 (712) від 6 - 12 вересня 2008 року.

За створення коаліції БЮТ–ПР в Донецьку висловилися 56% жителів, проти - 22,2%. Не змогли відповісти 21,7% респондентів. У Дніпропетровську підтримку висловили 54,2%, несхвалення - 27%, не визначилися - 18,8%.

Проти створення такої коаліції виступили 69% жителів Львова, за - 16,5%, вагалися з відповіддю - 14,5%.

Серед киян більше прихильників коаліції БЮТ–ПР (40,1%), ніж противників (35,8%). Не визначилися з відповіддю на запитання 24% жителів столиці.

У Вінниці, Одесі й Херсоні - зворотна ситуація. Так, проти створення коаліції висловилися 49,3% вінничан і 36,9% жителів Одеси та Херсону. На підтримку коаліції у Вінниці виступили 32,1% респондентів, в Одесі й Херсоні - 27,8%. При цьому 35,3% одеситів і херсонців, а також 17,3% жителів Вінниці не визначилися зі своїм ставленням до питання.

Під час соціологічного дослідження, проведеного 4–5 вересня 2008 року за допомогою телефонного опитування, фахівці Центру Разумкова проінтерв’ювали 2379 респондентів у віці від 18 років, що проживають в шести обласних центрах: Києві, Дніпропетровську, Донецьку, Львові, Вінниці, Одесі й Херсоні. Рівень похибки станвоить 2,3%.