На Прикарпатті збирають підписи за введення президентського правління

На Прикарпатті розпочали збирати підписи за введення в Україні президентського правління, а також за об’єднання навколо національної ідеї.

Про це повідомив журналістам голова Івано-Франківської обласної організації Конгресу українських націоналістів Богдан БОРОВИЧ.

За його словами, події у Верховній Раді України свідчать «про загрозу національній безпеці України». Він повідомив, що Конгрес українських націоналістів і Координаційна ради патріотичних сил, враховуючи загрозу втрати державності та в разі подальшого загострення політичної ситуації в Україні вимагають введення президентського правління і закликають усіх громадян консолідуватися навколо національної ідеї. Вони також вимагають заборонити діяльність «антиукраїнських, антидержавних сил». Б.БОРОВИЧ зауважив, що свою заяву організація озвучить у неділю на віче в Івано-Франківську, яке пройде під гаслом «НІ- Кремлівському сценарію!».