Чи хоче Україна дострокових виборів (опитування)

Більшість опитаних Центром Разумкова жителів обласних центрів у всіх регіонах України не підтримують можливе проведення дострокових виборів до Верховної Ради у випадку, якщо Президент Віктор ЮЩЕНКО вирішить розпустити парламент, який не сформував нову коаліцію.

Про це повідомляє тижневик “Дзеркало тижня” № 33 (712) від 6 - 12 вересня 2008 року.

Найбільше противників проведення дострокових виборів проживає у Донецьку (72%), Львові (68,4%) й Вінниці (67%). У Києві своє несхвалення цієї ідеї висловили 63,8% респондентів, у Дніпропетровську - 58%, в Одесі й Херсоні - 47,9%.

Найбільшу підтримку ідея дострокових виборів отримала в Дніпропетровську (25,6%). У Львові її підтримали 24,1% опитаних, в Одесі й Херсоні - 21,4%, у Києві - 20,5%, в Донецьку - 16,6%, у Вінниці - 15,7%.

Багато хто не зміг визначитися зі своїм ставленням до цього питання: серед жителів Одеси і Херсона - 30,7%, Вінниці - 17,3%, Дніпропетровська - 16,5%, Києва - 15,6%, Донецька - 11,4%, Львова - 15,6%.

Під час соціологічного дослідження, проведеного 4–5 вересня 2008 року за допомогою телефонного опитування, фахівці Центру Разумкова проінтерв’ювали 2379 респондентів у віці від 18 років, що проживають в шести обласних центрах: Києві, Дніпропетровську, Донецьку, Львові, Вінниці, Одесі й Херсоні. Рівень похибки становить 2,3%.