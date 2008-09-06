НУ-НС повертає своїх міністрів до роботи в уряді Тимошенко

Міністри від блоку “Наша Україна – Народна самооборона” надалі братимуть участь в засіданнях Кабінету міністрів і не бойкотуватимуть роботу уряду, як це сталося минулого тижня.

Про це сьогодні під час брифінгу, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН щодо подальшої позиції міністрів від НУ-НС щодо цього, сказав лідер фракції НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

Він нагадав, що цього тижня міністри від НУ-НС продемонстрували свою політичну позицію, оскільки вони виконували рішення фракції. «Надалі наші міністри будуть виконувати свої державні обов’язки в штатному режимі, тому що вони відповідальні люди», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

За його словами, цей склад Кабінету міністрів буде працювати до того часу, поки не буде створена нова коаліція, або доти, поки не будуть завершені позачергові парламентські вибори. «До того моменту всі будуть працювати в уряді», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

Коментуючи заяву заступника лідера фракції БЮТ Андрія ПОРТНОВА, що у разі бойкотування роботи уряду міністрами НУ-НС, може бути поставлене питання про їх звільнення, В.КИРИЛЕНКО зауважив, що така позиція БЮТ не є новиною. «Ми до цього готові… тобто я думаю, що бютівці перед відставкою наших міністрів не зупиняться», - сказав лідер фракції НУ-НС.

Як повідомляв УНІАН, 3 вересня міністри, призначені за квотою блоку “Наша Україна – Народна самооборона”, у зв’язку з нарадою з Президентом не прийшли на першу частину засідання уряду. Пізніше вони з’явилися в Кабмін, але віце-прем`єр-міністр України Іван ВАСЮНИК заявив, що міністри-нашоукраїнці вважають недоцільною участь у засіданні уряду у зв`язку з виходом фракції НУ-НС з коаліції.

5 вересня заступник лідера фракції БЮТ А.ПОРТНОВ заявив журналістам, що він не виключає, що Блок Юлії Тимошенко може ініціювати питання про звільнення деяких міністрів, якщо вони й надалі бойкотуватимуть засідання уряду.