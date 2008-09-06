У Севастополі пройшла акція „33 хвилини”

У Севастополі на площі біля Українського культурно-інформаційного центру сьогодні в рамках всеукраїнського проекту пройшла перша акція під тематичною назвою „33 хвилини”, присвячена 75-й річниці Голодомору в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, акцію організували активісти севастопольської молодіжної організації партії „Наша Україна”, представники Національної скаутської організації „Пласт”, Севастопольського відділення Асоціації дослідників Голодоморів в Україні. До неї долучилися також активісти Севастопольської організації товариства „Просвіта” імені Тараса Шевченка, представники Гагарінської районної державної адміністрації міста Севастополя, міської організації партії „Конгрес українських націоналістів”, громадськість міста.

Акція проходила поруч з меморіальною дошкою жертвам Голодомору 1932-1933 років, відкритої тут рік тому. Протягом символічних 33 хвилин молодіжні активісти зачитували розділи регіональної Книги пам’яті, в першу чергу - список загиблих від Голодомору земляків, імена яких були встановлені місцевими пошуківцями. При цьому молодь тримала в руках державні прапори України і таблички з написами „Україна пам’ятає” і областей, постраждалих від Голодомору.

Як повідомляв УНІАН, в Україні ця акція триватиме по 22 листопада. Її завершальний етап заплановано провести напередодні Дня пам’яті жертв Голодоморів на Михайлівській площі у Києві.