У БЮТ наполягають, що Ющенко має вибачитися перед Тимошенко

Ультиматум Президента України на адресу БЮТ безпідставний, заявив сьогодні на зустрічі з одеськими журналістами народний депутат від Блоку Юлії Тимошенко Юрій КРУК, коментуючи заяву Президента України Віктора ЮЩЕНКА про умови відновлення коаліції демократичних сил.

За його словами, «позиція відносно Грузії прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, яка є лідером однойменного блоку, «відповідає всім демократичним принципам, відповідаючи інтересам народу України, і є куди більш вивіреної, ніж позиція, заявлена пропрезидентськими політичними силами».

Що ж до ухваленого Закону про Кабінет міністрів, який розширив повноваження уряду, зазначив Ю.КРУК, він «необхідний для відновлення взаємодії між центральними і місцевими органами влади. Зокрема, якщо Президент і прем`єр не можуть дійти згоди при затвердженні кандидатури голови тієї або іншої облдержадміністрації, уряд зможе призначити в.о. голови ОДА».

Одеський депутат-«бютівець» висловив думку, що «найкращим виходом із кризи, що утворилася у Верховній Раді, стало б відновлення демократичних сил коаліції, але «для цього необхідне вибачення Президента В.ЮЩЕНКА перед прем`єр-міністром Ю.ТИМОШЕНКО за безгрунтовні звинувачення у державній зраді». Крім того, на думку Ю.КРУКА, необхідно, щоб «президентські структури» припинили втручатися в роботу уряду.

Торкнувшись позиції глави держави, висловленої від імені України з приводу ситуації на Кавказі, Ю.КРУК заявив: «безумовно, Президент наділений правом визначати зовнішню політику країни. Проте при цьому він зобов`язаний передбачити наслідки своїх висловлювань для народу України». У зв`язку з цим депутат висловив думку, що «основною мотивацією в зовнішньополітичних заявах мають бути саме інтереси України, а ці інтереси, на думку БЮТ, полягають перш за все у збереженні миру і стабільності, в першу чергу всередині держави».