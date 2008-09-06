У Балоги підозрюють, що Тимошенко переживає психологічну кризу

Заступник глави Секретаріату Президента України Андрій КИСЛИНСЬКИЙ вважає, що прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО переживає психологічну кризу, пов`язану із невідповідністю власних амбіцій та національних інтересів України.

Як повідомляє прес-служба Президента, на думку А.КИСЛИНСЬКОГО, тільки так можна пояснити відсутність адекватної реакції на останні події, зокрема на ультиматум Глави держави.

«Складається враження, що прем`єр-міністр ТИМОШЕНКО переживає психологічну кризу, пов`язану із невідповідністю власних амбіцій та національних інтересів України», - заявив заступник глави Секретаріату .

«Школярські жарти на відсторонені теми, якими голова уряду «веселить» країну, при всій повазі до неї, важко назвати позицією серйозного політика», - переконаний А.КИСЛИНСЬКИЙ.

«Можна припустити, що небажання прем`єр-міністра дати чесну оцінку подіям у Грузії та їх можливому впливу на Україну пояснюється її побоюванням знову отримати нев`їзний статус до Росії. Однак немає жодних розумних пояснень антиконституційним діям нової коаліції Блоку Тимошенко, Партії регіонів та комуністів, якими є голосування за антидержавні закони, що порушують баланс системи влади у країні», - зазначив заступник керівника президентського Секретаріату.

На його думку, “вперте небажання прем`єр-міністра прислухатися до справедливих вимог Глави держави свідчить про неукраїнське походження сценарію української кризи”.

«Очевидно, що можлива підтримка з боку Росії на майбутніх президентських виборах для Юлії ТИМОШЕНКО важить більше, аніж захист національних інтересів власної держави», - наголосив А.КИСЛИНСЬКИЙ.