ЄС хоче міжнародного розслідування конфлікту в Південній Осетії

ЄС виступає за проведення міжнародного розслідування того, що сталося в Південній Осетії.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції у французькому Авіньоні міністр закордонних справ головуючої в ЄС Франції Бернар КУШНЕР.

«Ми виступаємо за проведення міжнародного розслідування того, що сталося», - сказав він.

Водночас, французький міністр не уточнив, яка організація могла б провести таке розслідування.

Як повідомляв УНІАН, 7 серпня в Південній Осетії розпочалася війна між грузинською та російською арміями. Воєнні дії припинилися після підписання мирного плану, запропонованого Президентом Франції Ніколя САРКОЗІ.