ЄС хоче міжнародного розслідування конфлікту в Південній Осетії
18:14, 06 вересня 2008Політика
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Але ще не знають, кому доручити
ЄС виступає за проведення міжнародного розслідування того, що сталося в Південній Осетії.
Як передає власний кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції у французькому Авіньоні міністр закордонних справ головуючої в ЄС Франції Бернар КУШНЕР.
«Ми виступаємо за проведення міжнародного розслідування того, що сталося», - сказав він.
Водночас, французький міністр не уточнив, яка організація могла б провести таке розслідування.
Як повідомляв УНІАН, 7 серпня в Південній Осетії розпочалася війна між грузинською та російською арміями. Воєнні дії припинилися після підписання мирного плану, запропонованого Президентом Франції Ніколя САРКОЗІ.
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