Застосувати “грузинський сценарій” в Україні може не тільки Москва?

Нардеп Оксана Білозір (блок НУ-НС) на спільному заході ПАРЄ, Верховної Ради України та Європарламенту, організованому в рамках Європейського парламентського форумі з питань економічної міграції, соціальної згуртованості та розвитку заявила, що в Україні існує гостра проблема нелегальної паспортизації.

На думку парламентарія, "масове видання українцям російських та румунських паспортів – це, по суті, прямий шлях до майбутньої анексії території нашої держави".

Нардеп у коментарі УНІАН нагадала, що саме видання російських паспортів мешканцям та Південної Осетії стало офіційним приводом для нападу на Грузію. "Після цих подій ми просто не можемо допустити аналогічну практику в Україні, - відзначила народний депутат, - Хоча сьогодні ми вже маємо ситуацію, коли мешканці Севастополя отримують паспорти Російської Федерації".

Загроза застосування Південно-осетинського сценарію, вважає Білозір, відходить також і зі сторони Румунії, керівництво якої видає свої державні паспорти громадянам України, що мешкають в Чернівецькій області, а також на півдні Одещини. "Набуття цією державою членства в Євросоюзі зробило румунські паспорти особливо привабливими для українських заробітчан, які мають намір виїхати до Європи. Викорінюючи нелегальну трудову міграцію як суспільне явище, Україна не може допустити надання паспортів інших держав своїм громадянам", - впевнена член підкомітету з питань міграції ПАРЄ.

За словами О.Білозір, подальша нелегальна паспортизація стане причиною для розповсюдження в Україні подвійного громадянства, яке чинним законодавством на сьогоднішній день не передбачено. "Крім того, дане явище становить загрозу і для інших європейських держав", - зазначила парламентарій.

Нардеп збирається поставити питання незаконної паспортизації у своїй доповіді "Європейські мігранти: відносини з країнами їх походження", яку презентуватиме в Страсбурзі, наприкінці вересня 2008 року як член комітету ПАРЄ з питань міграції.

Водночас, як повідомила Оксана Білозір, представник Російської Федерації на Європейському парламентському форумі наполягав на виключенні цього питання з тексту доповіді.