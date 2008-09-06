Тимошенко: я завжди дивлюся 5-й канал, навіть коли там Ющенко

«5-й канал» визнав прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО лідером в номінації «За жіночу мужність і неймовірну цілеспрямованість». Призову статуетку прем’єр отримала особисто під час урочистого святкування 5-річчя телеканалу.

Як повідомили в Управлінні у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів, у своїй промові Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що «5-й канал» був і залишається «зразком об’єктивності» і, навіть, нагадала, що «5-й канал» іноді порівнюють із CNN, з BBC і з Аль-Джазірою.

Прем`єр-міністр пригадала осінь 2004-го року і відзначила визначальну роль каналу, який висвітлював події Помаранчевої революції в Україні. «Те, що Майдан відбувся, - зауважила Ю.ТИМОШЕНКО, - це і величезна ваша заслуга».

«Посольства всіх країн світу дізнавалися і дізнаються про реальну ситуацію в країні саме з «5-го каналу», - підкреслила прем’єр-міністр.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що і в неї особисто телевізор завжди вмикався на 5-й кнопці. Вона повідомила, що як тоді, так і зараз вона завжди дивиться новини на «5-му».

«Принаймні, це єдиний канал, програму якого я пам’ятаю: новини кожну годину. Навіть промову Президента України Віктора ЮЩЕНКА про політичну ситуацію навколо коаліції я дивилася по 5-му телеканалу», - зауважила прем’єр-міністр.

Ю.ТИМОШЕНКО переконана, що на каналі працюють абсолютно професіональні, щирі та сентиментальні люди, «у яких болять серця і душі за країну, за її долю, за демократію».

Вона привітала всіх працівників «5-го каналу» з ювілеєм і подякувала їм за те, що такий телеканал існує в Україні.