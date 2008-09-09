"Політична криза: чи готові еліти знайти консенсус?" - прес-конференція в УНІАН
09:40, 09 вересня 2008Політика
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Сьогодні об 11.30 в УНІАН відбудеться прес-конференція провідних політологів та експертів на тему: "Політична криза в Україні: чи готові еліти знайти консенсус?"
Учасники: Володимир ПОЛЯКОВ - директор центру "Соціополіс"
Василь СТОЯКІН - директор Центру політичного маркетингу
Тарас БЕРЕЗОВЕЦЬ - директор PR-групи Політтех
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