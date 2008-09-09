Тимошенко каже, що Медведько відмовився копати на неї

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що Генеральна прокуратура відмовилася створювати спільно з СБУ слідчу групу з розслідування фактів зради національних інтересів прем`єр-міністром України.

Про це вона заявила в понеділок увечері в ефірі телеканалу ICTV.

За словами прем`єра, про це йдеться в листі Генпрокуратури на адресу СБУ, витяги з якого Ю.ТИМОШЕНКО раніше в понеділок зачитала в телеефірі.

Зокрема, Ю.ТИМОШЕНКО зачитала фрагмент листа, в якому сказано таке: «Наведені в листі (в листі СБУ на адресу Генпрокуратури – УНІАН) факти про конкретні порушення закону, завдану шкоду і винних у цьому посадовців не виявлено».

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, в листі також сказано, що «пропозиція про необхідність створення спільної оперативно-слідчої групи є, м`яко кажучи, передчасною».