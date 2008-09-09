Ющенко розпустить Раду, навіть якщо Тимошенко створить коаліцію з ПР?

За інформацією "Української правди", у понеділок Віктор Ющенко провів нараду з керівниками регіональних осередків "Нашої України" та президією партії, про яку не повідомляла президентська прес-служба.

Уже на виході з секретаріату кореспондент "Української правди" був свідком, як нашоукраїнці обговорювали щойно почуте від Ющенка. У відповідь на запитання кореспондента “що на нас чекає?” нашоукраїнець Юрій Ключковський пожартував: “Нас чекає така боротьба за мир, що каменя на камні не залишиться!”

Місцеві осередки "Нашої України", пише видання, отримали установку з Банкової про створення негативного інформаційного фону для Тимошенко в середовищі її виборців на західній Україні. Уже зараз, за даними СП, втрати рейтингу БЮТ у цих регіонах склали близько 10 відсотків.

Однак головний сигнал, який надіслав Ющенко своїм однопартійцям – це початок підготовки до дострокових виборів.

Джерела "Української правди" стверджують, що уже проробляється формат участі президентських сил у таких виборах. Очікується, що список очолить безпосередньо Віктор Ющенко. Якщо буде створено блок, він також носитиме його ім`я.

Якщо буде вирішено іти партією, то виключно під назвою "Наша Україна". Лідери всіх маргінальних структур, які зараз утворюють блок НУНС, якщо бажають, можуть вступити до списку як безпартійні. Окрема участь проекту Віктора Балоги "Єдиний центр" у виборах не передбачається.

На переконання учасників розмови з президентом, Ющенко розпустить парламент навіть якщо формальна коаліція між БЮТ і Партією регіонів буде створена. Хоча правове підґрунтя для цього відсутнє, натомість Ющенко натискатиме на політичне, звинувачуючи Тимошенко в "ревізії волі виборця" шляхом об`єднання з Януковичем.