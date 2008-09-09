Ющенко з Богатирьовою прилетіли в Париж

Президент України Віктор ЮЩЕНКО прибув з робочим візитом до Франції для участі у XII саміті Україна – ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, у складі офіційної делегації України - секретар РНБО Раїса БОГАТИРЬОВА, міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО, міністр юстиції Микола ОНІЩУК, заступник глави Секретаріату Президента Андрій ГОНЧАРУК та інші особи.

Згідно з програмою візиту, В.ЮЩЕНКО візьме участь у робочому ланчі від імені Президента Франції Ніколя САРКОЗІ, після чого відбудеться зустріч двох президентів у Єлісейському палаці у Парижі.

Після завершення зустрічі В.ЮЩЕНКО візьме участь у пленарній сесії XII саміту Україна - ЄС.

За результатами саміту В.ЮЩЕНКО, Н.САРКОЗІ, голова Європейської комісії Жозе Мануель БАРРОЗУ та Верховний представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Хав’єр СОЛАНА зустрінуться з представниками ЗМІ.

Сьогодні ж В.ЮЩЕНКО повернеться до України.

Як повідомляв УНІАН, раніше передбачалося, що XII саміт Україна – ЄС відбудеться у французьку місті Евіан, однак пізніше його було перенесено до Парижа.