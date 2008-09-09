БЮТ навмисно “розвалив” коаліцію перед самітом Україна-ЄС вважає лідер партії “Єдиний Центр”, народний депутат України Ігор КРІЛЬ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі політичної партії “Єдиний Центр”, під час зустрічі з жителями Чорткова Тернопільської області І.КРІЛЬ сказав: "Розвал коаліції, реалізований БЮТ, Партією регоінів, КПУ напередодні саміту Україна-ЄС, на якому очікувалось досягнення значного прогресу на шляху європейської інтеграції України, не є простим збігом".

На його думку, це свідома акція нової “прокремлівської політики” лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО для послаблення європейської інтеграції України.

Голова “Єдиного Центру” вважає, що цього разу знову була використана стара тактика, яку свого часу запровадила Партія регіонів. Зокрема, напередодні важливих для України міжнародних переговорів за участю Президента Віктора ЮЩЕНКА ця політична сила намагалась дестабілізувати ситуацію в країні, сказав він.

"Для цього вибирались різноманітні засоби, такі як блокування трибуни ВР, прийняття заяв із антизахідною риторикою. Але подібні заходи були більш ефектними, ніж ефективними", - сказав І.КРІЛЬ.

"Цього разу за справу взялись політики, які чудово вміють руйнувати все, до чого не торкнуться. Тобто БЮТ на чолі з Ю.ТИМОШЕНКО. Саме ця політична сила показала всім, що готова більш слухняно та старанно, ніж КПУ та ПР, виконувати вказівки та відстоювати інтереси не своєї держави", - наголосив депутат.

На думку І.КРІЛЯ, фактично новостворена широка коаліція БЮТ-ПР-КПУ вперше за часи незалежності України поставила під сумнів європейський вибір України, за який виступає більшість українців.

"Той фундамент євроінтеграції України, який мурувався 17 років, може бути одномоментно зруйнований на догоду чужим інтересам та власним політичним амбіціям", - наголосив лідер “Єдиного Центру”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 вересня, у Парижі проходить XII саміт Україна-ЄС за участю Президента В.ЮЩЕНКА.