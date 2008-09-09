Шкіль дає руку на відсіч, що Наша Україна не повернеться до коаліції

«Невже ви думаєте, що «Наша Україна» повернеться в коаліцію демократичних сил? Даю руку на відсіч, що цього ніколи не буде. За жодних обставин цього не станеться, навіть якщо скажуть, що Тимошенко йде у відставку або буде суцільний суїцид депутатів нашої фракції. Про це заявив народний депутат від БЮТу Андрій Шкіль сьогодні, 9 вересня, під час прес-конференції у Львові.

На його думку, на такий крок «Наша Україна» насправді пішла тому, аби підняти свій рейтинг, щоб здобути перемогу на наступних виборах. Він також додав, що 70% членів фракції «Нашої України» спершу не хотіли виходити з коаліції, але на них посипався шквал дзвінків, навіть від самого Президента, повідомляє ZIK.

«При цьому дострокові вибори вигідні насамперед БЮТу. Подивіться на дані соцопитувань. Швидше, такі вибори не вигідні ні «ЄЦ», ні «Нашій Україні», адже в майбутній парламент, ймовірно, попадуть лише БЮТ, Партія регіонів, КПУ і Блок Литвина», – заявив нардеп.

Щодо можливої коаліції БЮТу з Партією регіонів, Андрій Шкіль зазначив, що такий союз малоймовірний і взаємовиключний, до того ж, зараз таке об`єднання як мінімум передчасні.

Також Андрій Шкіль вважає, що дострокові президентські вибори можуть відбутися за умови, якщо Президент сам подасть у відставку, як свого часу зробив Президент Леонід Кравчук. «Але Ющенко, звичайно, на це ніколи не піде», – резюмував він.