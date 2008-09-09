Єхануров навів цифри, які б мали охолодити Тимошенко

Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ наголошує, що здійснити перехід Збройних сил України на комплектування військовослужбовцями контрактної служби до 1 січня 2009 року - неможливо.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції, коментуючи, зокрема, сьогоднішню заяву прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО про необхідність і можливість повної професіоналізації армії до кінця поточного року.

За словами Ю.ЄХАНУРОВА, для реалізації цього завдання впродовж декількох місяців необхідно набрати близько 30 тис. контрактників. При цьому він поінформував, що, наприклад, за весь поточний рік кількість таких військовослужбовців у ЗСУ збільшилася лише на 1211 осіб і склала загалом 53 тис. при потребі у 80 тис.

"Виконати це завдання до початку 2009 року - з огляду на наявні, незадовільні обсяги фінансування – неможливо. Я не можу нічого обіцяти, поки не побачу рішення українського парламенту щодо реального матеріально-фінансового і соціального забезпечення у цій сфері», - підсумував міністр оборони.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 вересня, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що розраховує, що Верховна Рада ухвалить закон про перехід на контрактну армію з 1 січня 2009 року, і звернулася до Міністерства фінансів передбачити в проекті державного бюджету наступного року необхідні для цього витрати.