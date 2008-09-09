У ЄЦ зрозуміли, що не дає Тимошенко виконувати свої обов’язки

Народний депутат України (фракція НУ-НС), член президії політичної партії “Єдиний Центр” Василь ПЕТЬОВКА вважає, що лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО на посаді прем’єр-міністра України займається партійною роботою, а не державною.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Єдиного Центру”, про це В.ПЕТЬОВКА заявив на зустрічі з жителями Рожнятинського району Івано-Франківської області, коментуючи політичну діяльність лідера БЮТ.

«Країна вже більше півроку живе без керівника Кабміну. Вся каденція Ю.ТИМОШЕНКО на посаді прем’єра – це партійна, а не державна робота», – вважає В.ПЕТЬОВКА.

«Постійна участь у ток-шоу, багатогодинні прес-конференції, партійно-агітаційна боротьба – усе це не дає можливості Ю.ТИМОШЕНКО виконувати свої службові обов’язки в уряді», – наголосив він.

На думку В.ПЕТЬОВКИ, основною рисою цієї «партійної роботи» Ю.ТИМОШЕНКО в уряді є “постійна брехня”. «Лідер БЮТ бреше своїм партнерам, бреше європейським політикам і найцинічніше – бреше своїм виборцям» - сказав він і додав, що “звичка постійно перекручувати факти, маніпулювати інформацією – це методи, які знайомі Ю.ТИМОШЕНКО з часів її роботи в комсомолі”.

«Тому ми з жахом і спостерігаємо, як Кабмін невпинно перетворюється на відділ агітації та пропаганди штабу БЮТ», – наголосив В.ПЕТЬОВКА.