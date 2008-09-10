Україна домовляється з Росією про зміну газового договору

16:36, 10 вересня 2008
Політика
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Новину озвучив заступник міністра ПЕК

Україна веде переговори з Росією про можливість зміни газового договору для забезпечення безперебійних поставок газу.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив заступник міністра палива та енергетики України Сергій ПАВЛУША сьогодні на засіданні круглого столу на тему: “Енергетична безпека та роль України в енергетичній політиці ЄС” в Брюсселі.

“Зараз на міжурядовому рівні проходять консультації з тим, щоб змінити відносини з Росією щодо змін угод для забезпечення стабільних поставок газу”, - сказав він.

Заступник міністра зазначив, що сьогоднішні угоди не дають впевненості в тому, що ситуації минулих років із перекриттям постачання газу до України не може повторитися.

Водночас С.ПАВЛУША не дав ніяких деталей щодо змісту переговорів.

 

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