Єдиний Центр з Народною самообороною на вибори не піде - Полянчич

Народний депутат України, член політради партії «Єдиний Центр» Михайло ПОЛЯНЧИЧ виключає блокування «Єдиного Центру» з Народною самообороною у разі проведення дострокових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам на прес-конференції в Кременчуку.

За його словами, керівництво партії розглядає варіант створення виборчого блоку, але дотримується думки йти на вибори самостійно.

«Якщо ми не домовимося, то підемо на вибори самі. Ми розглядаємо можливість об`єднання з прагматичними людьми, які підтримують ідеологію нашої партії. Я не виключаю «Нашу Україну», але тільки не "Народну самооборона". Такого альянсу не буде», - сказав М.ПОЛЯНЧИЧ.

Як повідомлялося, голова «Єдиного Центру» Ігор КРИЛЬ раніше заявляв, що у разі проведення в Україні дострокових парламентських виборів партія «Єдиний Центр» готова піти на них у союзі з партією «Наша Україна», але краще окремо.