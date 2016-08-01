Порошенко прийняв послів США та Італії у зв’язку із завершенням їхньої дипмісії в Україні

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Порошенко подякував Пайєтту та Романо за їхній особистий внесок у розвиток двостороннього діалогу України зі США та Італією, відстоюванні суверенітету та територіальної цілісності України через російську агресію, а також побажав успіхів у їхній подальшій професійній кар’єрі, йдеться у повідомленні.

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Також глава держави привернув окрему увагу до різкого загострення безпекової ситуації на Донбасі, «що є перешкодою для подальшого просування у питанні виконання Мінських домовленостей».

В свою чергу, Пайєтт та Романо наголосили на незмінній підтримці США та Італією суверенітету і територіальної цілісності України, а також процесу реформ, який продовжується в Україні.

Також, зауважили у прес-службі, було обговорено актуальні питання двосторонньої співпраці України з Італією та США.