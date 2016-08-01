Екс-керівник Freedom House вважає, що Клінтон в якості президента США буде більш жорсткою щодо Росії

Таку позицію в інтерв'ю ТСН висловив колишній президент фонду Freedom House, екс-заступник Державного секретаря США з питань демократії, прав людини та праці, а тепер старший директор Інституту Маккейна Девід Крамер.

Читайте такожЗМІ розповіли, як екс-командувач НАТО тиснув на Обаму через зброю для України

"Вона, звісно, демократ. Але якщо російська агресія проти України триватиме, за умови її приходу до влади, ви побачите значущі зміни в американській міжнародній політиці в питанні надання Україні летальної зброї", - зауважив Крамер.

Він зазначив, що немає підстав думати, що Клінтон буде прихильною до Росії. "Вона буде більш жорсткою там, де президент США Барак Обама вважав за потрібне не конфліктувати", - додав політик.

Він нагадав, що вона висловила свою чітку позицію, коли Росія вдерлася на територію України, де натякнула на схожість Путіна і Гітлера.

"М'якою до Путіна і Росії вона точно не буде. Але є дуже багато ознак того, що вона буде дуже сильним союзником і другом України", - резюмував Крамер.

Як повідомляв УНІАН, президент США Барак Обама назвав кандидата в президенти від Демократичної партії Хілларі Клінтон найбільш підходящим на роль глави держави, ніж хто-небудь ще в історії, в тому числі ніж він сам.