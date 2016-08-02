Одеський суд відмовив в екстрадиції до Єгипту ісламіста, підозрюваного Інтерполом у тероризмі

Як повідомила УНІАН прес-секретар суду Вероніка Черевата, відповідну постанову винесено минулого тижня.

В.о. керівника Одеської місцевої прокуратури №1 звернувся до судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для забезпечення видачі громадянина, який 22 червня був затриманий співробітниками Одеського прикордонного загону в аеропорту "Одеса".

Суд розглянув клопотання і задовольнив частково. "Підозрюваному визначено цілодобовий арешт з обов'язковим носінням електронного браслета", - зазначила Черевата.

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Такий захід діятиме, доки не вирішиться питання про екстрадицію громадянина, або до закінчення терміну (1 рік).

Згідно з постановою суду, вказаний громадянин зареєстрований у Туреччині, раніше не судимий, розшукується за вчинення на території Єгипту кримінальних злочинів, зокрема злочинів у вигляді демонстрації сили, погрози застосування насильства, умисного вбивства, застосування сили до службовців, знищення державної власності, заподіяння навмисної шкоди, участі в організованому злочинному угрупованні, незаконного володіння і придбання зброї та боєприпасів.

Адвокат Елізабі заявив, зокрема, про те, що його підзахисний хворий і не може перебувати в місцях позбавлення волі, а клопотання прокуратури не містить усіх необхідних документів, передбачених КПК України і договором між Україною та Єгиптом про екстрадицію.

Зазначається також, що Елізабі, будучи обізнаним з кримінальним переслідуванням єгипетською владою, прибув в Україну, отримавши відповідну візу, і не переховувався від правоохоронних органів. Він працевлаштований у Туреччині, є членом об'єднання арабських інженерів, співвласником фабрики, має постійне місце проживання в Одесі.

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Вивчивши матеріали, заслухавши думку сторін, суд визнав, що матеріали, які передбачають екстрадицію, надані не в повному обсязі.

Також суд побачив у справі політичну підоснову, що в принципі виключає екстрадицію по лінії Інтерполу. Це твердження аргументовано тим, що в червні 2013 року в результаті військового перевороту армія повалила обраного президента Єгипту Мухаммеда Мурсі, який очолював Партію свободи та справедливості, членом і одним із засновників якої також є Елізабі. Партія була оголошена незаконною, а в 2014 році президентом Єгипту став Абдул-Фаттах Халіл Ас-Сісі, що очолив військовий переворот проти Мурсі.

"Було проведено масові арешти і накладено суворі покарання, аж до смертної кари", - сказано в постанові суду. У ній також йдеться, що через події 2013 року Елізабі змушений був залишити свою країну.