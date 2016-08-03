Пєскову "нічого сказати" щодо згоди України на кандидатуру нового посла РФ

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

«Мені поки що нічого сказати з цієї теми», - сказав Пєсков, відповідаючи на питання, чи є інформація про отримання агреману на Бабича.

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Як повідомляв УНІАН, 29 липня Пєсков заявив, що Росія запросила агреман на призначення повноважного представника президента РФ у Приволзькому федеральному окрузі Бабича послом в Україні. «Поки що не знаю (чи погодилася Україна на цю кандидатуру), але агреман запитано. Необхідні дипломатичні процедури, зокрема одержання агреману, в процесі», – сказав Пєсков.

28 липня президент РФ Володимир Путін своїм указом звільнив Михайла Зурабова від обов'язків посла Росії в Україні. Тимчасовим повіреним у справах РФ в Україні призначений Сергій Торопов.