Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив Україну в безсоромному використанні кризи довкола Грузії у своїх власних інтересах. У газеті «Frankfurter Allgemeine Zeitung» за понеділок Лавров пише, що кавказька криза «безсоромно використовується для переслідування неправильного політичного курсу, який зневажає найпростіші демократичні процедури і штовхає Україну до НАТО». Лавров також закидає Києву, що «через постачання важкої артилерії грузинській армії Україна несе співвідповідальність за трагедію, що сталася в цьому регіоні».

Німецька хвиля