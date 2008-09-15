Огризко пояснює, як Україна хоче дружити з Росією

Міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО наголошує, що Україна хоче зберегти гарні відносини з Росією на базі рівності та взаємоповаги.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив журналістам пізно ввечері 14 вересня.

“Ми – за гарні відносини з Російською Федерацією, але на базі рівності та поваги. Це дуже чітка позиція моєї країни”, - сказав міністр.

Водночас він зазначив, що Україна зробила свій вибір, і цей вибір дуже чіткий – європейська та євроатлантична інтеграція.

“І тільки нам вирішувати – що робити і з ким це робити”, - підкреслив В.ОГРИЗКО.

Він також висловив сподівання наступного тижня зустрітися в Нью-Йорку з російським колегою Сергієм ЛАВРОВИМ для обговорення найважливіших поточних питань двостороннього співробітництва.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня прес-служба Президента України повідомила про проведення Віктором ЮЩЕНКОМ телефонної розмови з російським колегою. В.ЮЩЕНКО запросив Дмитра МЕДВЕДЄВА відвідати Україну і, як повідомляла прес-служба Президента України, той дав згоду на такий візит у листопаді-грудні цього року.

Водночас прес-служба російського Президента повідомила про те, що Д.МЕДВЕДЄВ буде готовий відвідати Україну після “вирішення низки проблем” на експертному рівні. Які проблеми потребують вирішення до візиту російського Президента, прес-служба не уточнила.