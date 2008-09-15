У НУ-НС кажуть, що Тимошенко дарма намагається прикритися Литвином

Створення коаліції у складі Блоку Юлії Тимошенко, “Нашої України – Народної самооборони” та Блоку Литвина не вирішить по суті тих проблем, які існують всередині демократичної коаліції між фракціями НУ-НС та БЮТ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив лідер фракції НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО, відповідаючи на питання УНІАН, чи готова очолювана ним фракція увійти в коаліцію такого формату.

В.КИРИЛЕНКО наголосив, що для НУ-НС важливими є, в першу чергу, принципи.

«Якщо БЮТ для відходу від принципів коаліційної угоди хоче для більшої легітимності ще залучити Блок Литвина, то це не вирішує питання по суті. Нас і ця коаліція влаштовувала б, якби вона спромоглась дати спільну позицію щодо російсько-грузинського конфлікту та дій Чорноморського флоту Росії», - сказав він.

За словами лідера фракції НУ-НС, БЮТ не вдасться «прикритися Блоком Литвина, аби уникнути відповіді на гострі запитання».

На думку В.КИРИЛЕНКА, якщо не буде знайдено спільної позиції, то це буде не коаліція, а «так, щоб пару портфелів зберегти».