Порошенко: необхідно відновити діалог між Україною та РФ

Сьогодні необхідно відновити діалог між Україною та Російською Федерацією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО сьогодні під час прес-конференції.

За його словами, погіршення дипломатичних відносин між країнами слід було чекати, це закономірно. П.ПОРОШЕНКО також вважає, що необхідно знайти компроміс у відносинах, оскільки від цього втрачає як Україна, так і Росія.

Водночас голова Ради НБУ зазначив, що «не можна йти на поступки всупереч національним інтересам».