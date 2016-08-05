У Харкові суд переніс розгляд справи Штепи на 11 серпня

Як повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області, відповідне рішення суд ухвалив сьогодні, 5 серпня.

За даними прокуратури, під час сьогоднішнього засідання був допитаний один свідок захисту.

Крім цього, суд розглянув і задовольнив клопотання про проведення допиту свідка захисту, екс-голови Донецької обласної державної адміністрації Сергія Тарути в режимі відеоконференції на наступному засіданні.

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Як повідомляв УНІАН, 19 липня під час судового засідання допит в режимі відеоконференції колишнього голови Донецької ОДА Сергія Тарути не відбувся “з технічних причин”.

Колишнього міського голову Слов'янська Донецької області Нелі Штепу затримали в липні 2014 року. Її обвинувачують у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.

Справу розглядає Червонозаводський районний суд Харкова.