У Харкові суд переніс розгляд справи Штепи на 11 серпня
Червонозаводський райсуд Харкова переніс розгляд справи екс-мера Слов'янська Нелі Штепи, яку обвинувачують у створенні терористичної організації та посяганні на територіальну цілісність і незалежність України, на 11 серпня.
Як повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області, відповідне рішення суд ухвалив сьогодні, 5 серпня.
За даними прокуратури, під час сьогоднішнього засідання був допитаний один свідок захисту.
Крім цього, суд розглянув і задовольнив клопотання про проведення допиту свідка захисту, екс-голови Донецької обласної державної адміністрації Сергія Тарути в режимі відеоконференції на наступному засіданні.
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Як повідомляв УНІАН, 19 липня під час судового засідання допит в режимі відеоконференції колишнього голови Донецької ОДА Сергія Тарути не відбувся “з технічних причин”.
Колишнього міського голову Слов'янська Донецької області Нелі Штепу затримали в липні 2014 року. Її обвинувачують у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.
Справу розглядає Червонозаводський районний суд Харкова.