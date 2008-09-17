Тимошенко і Тополанек заявили про однакову позицію щодо Грузії

Глави урядів України і Чехії Юлія ТИМОШЕНКО і Мірек ТОПОЛАНЕК заявляють про однакові позиції та оцінку військового конфлікту в Грузії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО і М.ТОПОЛАНЕК повідомили в заяві для журналістів у Києві після завершення українсько-чеських міжурядових переговорів.

«Наша позиція разом із прем`єр-міністром Чехії, власне і з Євросоюзом, щодо військового конфлікту в Грузії є загальною і однозначною: ми підтримуємо цілісність території Грузії, ми підтримуємо європейський план врегулювання конфлікту. Ми є партнерами в тому, щоб здійснювати врегулювання конфлікту в найкоротші терміни», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

У свою чергу М.ТОПОЛАНЕК підтвердив, що сьогодні під час українсько-чеських переговорів обговорювалася реакція національних урядів на ситуацію в Грузії. «Ми маємо однакову точку зору про те, що територія Грузії є неподільною. Я хочу зазначити, що Чехія і Україна були першими, які надали Грузії фінансову і гуманітарну допомогу», - зазначив прем`єр-міністр Чехії.