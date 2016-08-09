Чубаров розповів, навіщо росіяни перекрили кордон з окупованим Кримом

Про це розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає "Новое время".

Очевидно, за його словами, - про це говорять всі наявні джерела – стався якийсь інцидент із застосуванням зброї. Можливо, навіть з пораненими і вбитими.

"Багато експертів схиляються до того, що в середовищі військовослужбовців окупаційних російських військ сталося правопорушення із застосуванням зброї, а ті, хто застосовував цю зброю, зараз перебувають у бігах. Такі випадки часто трапляються в місцях великого скупчення військ", - йдеться у його повідомленні.

Читайте такожУ розвідці розповіли, як російська техніка потрапляє до окупованого Криму (відео)

Дивно тільки те, зазначає Чубаров, що окупаційна влада не визнає цієї події. Крім того, місцевим ЗМІ наказано не висвітлювати подію й не озвучувати жодних версій.

"Деякі експерти висувають й інші версії, зокрема, версію про провальну провокацію. Передбачається, що готувалися дії, схожі на прорив розвідувально-диверсійної групи з боку материкової України... Проте щось пішло не так і тепер організатори намагаються приховати сліди провальної операції", - висловив припущення глава Меджлісу.

Він схиляється до думки, що на території, тимчасово окупованій Росією Автономної республіки Крим, яка наразі готується до проведення масштабних військових навчань, стався якийсь прокол. Його окупаційна влада й намагається приховати.

"Враховуючи те, що окупаційна влада зважилася на закриття кордону в курортний сезон, незважаючи на шкоду їхньому іміджу та зниження кількості відпочивальників, можна зробити висновок, що подія для них, можливо, має більшу цінність, ніж сам курортний сезон", - підсумував Чубаров.