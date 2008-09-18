Тимошенко візьме сухарів і піде на допит в Генпрокуратуру

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО має намір піти сьогодні на допит до Генеральної прокуратури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр повідомила, відповідаючи на питання журналістів.

“Обов`язково, я ж законослухняна громадянка. Піду, трошки сухарів візьму”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона не стала уточнювати, якого роду питання їй ставлять в прокуратурі. “Я не маю права розголошувати, це заборонено законом, я навіть підписую спеціальний документ, що я не можу нічого повідомляти”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, не виключивши того, що після завершення допиту може розповісти про “загальне враження”.

Ю.ТИМОШЕНКО також висловила надію, що питання, які їй ставитиме Генеральна прокуратура, стосуватимуться саме отруєння Віктора ЮЩЕНКА.

Нагадаємо, що орієнтовно допит Ю.ТИМОШЕНКО призначено на 15.00.

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня Ю.ТИМОШЕНКО 5 годин давала слідчим Головного управління з особливо важливих справ Генпрокуратури свідчення у справі про отруєння у вересні 2004 року на той час кандидата в президенти В.ЮЩЕНКА.

Виклик Ю.ТИМОШЕНКО до Генпрокуратури України, який планувався на 16 вересня, перенесено на четвер, 18 вересня.