Кріль побачив, що кримський парламент підіграє Москві

Лідер партії “Єдиний Центр” Ігор КРІЛЬ вважає, що своїми діями кримські депутати дестабілізують ситуацію в автономії.

Про це повідомляє прес-служба партії.

«Депутатам кримського парламенту не до проблем простих кримчан. Замість щоденної роботи заради покращення соціально-економічного стану в автономії, вони відпрацьовують сценарій дестабілізації ситуації», - прокоментував І.КРІЛЬ рішення Верховної Ради АРК про необхідність визнання незалежності Південної Осетії та Абхазії.

Лідер “Єдиного Центру” зазначив, що «в Криму роками не вирішуються проблеми самозахоплення земель, розбудови курортної інфраструктури, зменшення рівня безробіття та стабілізації цін на продукти харчування».

«Натомість, кримські депутати переймаються питаннями, які, м’яко кажучи, виходять за межі їхньої компетенції. З таким же успіхом кримський парламент може надавати вказівки ООН», - зазначив народний депутат.

«Україна має офіційну позицію щодо подій у Грузії, і ніхто не має права спекулювати на цій темі заради своїх приватних політичних інтересів. Не можна допустити, щоб парламент Криму працював в інтересах наших східних сусідів і забув про своє основне завдання - вирішення повсякденних проблем мешканців Криму», - наголосив лідер “Єдиного центру”.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня ВР АРК закликала Верховну Раду України визнати незалежність Абхазії та Південної Осетії. За це рішення проголосували 79 депутатів із 90 присутніх на засіданні (всього в парламенті Криму 100 депутатів), 8 депутатів були проти.