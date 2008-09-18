Кріль тішиться, що більше, як сім п’ятниць на тиждень – не буває

Лідер партії «Єдиний центр» Ігор КРІЛЬ заявляє, що фракція «Наша Україна – Народна самооборона» якнайшвидше очікує від Блоку Юлії Тимошенко остаточного рішення щодо формування нового складу коаліції.

Про це йдеться у коментарі І.КРІЛЯ, обнародуваному на офіційному сайті партії.

«Я хочу спитати Юлію ТИМОШЕНКО, кому нам вірити – ЯВОРІВСЬКОМУ, який у понеділок обнадіює прихильників демократичних сил згодою ЛИТВИНА увійти до союзу БЮТ і НУ-НС, чи КОЖЕМ’ЯКІНУ, який у середу підтверджує ведення переговорів зі створення коаліції з Партією регіонів», - сказав І.КРІЛЬ.

За словами лідера «Єдиного центру», «добре, що у Верховній Раді усього 5 фракцій, бо більше, як сім п’ятниць на тиждень – не буває. Зрештою, переговорне поле шарахань наших колишніх партнерів з БЮТ обмежене, хоч їхня поведінка стає все більш хаотичною».

«Фракція НУ-НС все-таки очікує остаточного рішення Блоку Тимошенко та пропозицій щодо реального переговорного процесу», - підкреслив народний депутат.

На його переконання, «Україна стоїть перед величезними зовнішніми та внутрішніми загрозами, тому кожна година, змарнована під впливом особистих інтересів, дуже дорого коштує людям».