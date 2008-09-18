Януковичу буде некомфортно у компанії Тимошенко, але він ладен терпіти

15:13, 18 вересня 2008
Політика
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Все заради виборців...

Об`єднання Партії регіонів у коаліцію з БЮТ для Віктора Януковича буде дуже некомфортним, але він готовий терпіти цей дискомфорт заради виконання зобов`язань перед виборцями.

Про це лідер ПР заявив у четвер у Луганську на зустрічі з партактивом, пише Остров.

"Для мене особисто об`єднання з БЮТ було б дуже некомфортним. Але це ціна нашої впевненості у виконанні своїх зобов`язань перед нашими виборцями", - сказав Янукович.

 

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