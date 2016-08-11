МЗС РФ "попередив" Київ і Захід, що "загибель" російських військових у Криму "без наслідків не залишиться"
Міністерство закордонних справ Росії заявило, що "збитки, завдані російській стороні, загибель російських військовослужбовців без наслідків не залишаться".
Про це йдеться в заяві зовнішньополітичного відомства РФ.
У заяві також йдеться про "надії" МЗС РФ, що "в західних столицях будуть зроблені відповідні висновки".
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Як повідомляв УНІАН, 10 серпня у ФСБ Росії заявили, що запобігли вчиненню терактів в окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова», які нібито готувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Також у ФСБ заявили про ліквідацію «української агентурної мережі» і затримання групи «диверсантів». Президент України Петро Порошенко назвав безглуздими і цинічними звинувачення Росії на адресу України у підготовці терактів у Криму.
«Звинувачення російською стороною України в тероризмі в окупованому Криму звучать так само безглуздо і цинічно, як заяви російського керівництва про відсутність російських військ на Донбасі. Ці фантазії - лише привід для чергових військових погроз на адресу України», - підкреслив Порошенко. Сьогодні, 11 серпня, президент України доручив привести у підвищену бойову готовність всі підрозділи в районах адмінкордону з Кримом і на Донбасі.