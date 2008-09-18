Тимошенко йшла в Генпрокуратуру з думкою про Майдан

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що повістки до Генеральної прокуратури їй виписують у Секретаріаті Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава уряду заявила сьогодні в інтерв’ю журналістам у Києві біля Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генпрокуратури, куди була викликана вдруге за останні півтора тижня для надання показів як свідок у справі про отруєння Президента Віктора ЮЩЕНКА.

“Зараз, власне кажучи, я прийшла на черговий допит в Генеральну прокуратуру. Я думаю, що всі повістки на ці допити виписуються в Секретаріаті Президента”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Відповідаючи на запитання журналістів, скільки разів, на її думку, її викликатимуть на допити, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: ”Чесно кажучи, поки їхала сюди, якраз згадувала Помаранчевий майдан, на якому я стояла, і ніколи не думала, що у Президента, у мого Президента, за якого я агітувала голосувати всю країну, єдиним бандитом у тюрмі буде власний прем’єр-міністр. Але думаю, що все це не буде так довго продовжуватися, і колись всі ці абсолютно безглузді речі закінчаться. Я розумію, безумовно, що зараз півкраїни задіяно в допитах про отруєння, але в той же час я хочу сказати, що, на жаль, так як я зараз бачу, головне отруєння – це отруєння безмежною владою і важкою інтоксикацією в Секретаріаті Президента, який просто не знає вже як дістати своїх політичних конкурентів”.

Водночас Ю.ТИМОШЕНКО ще раз зазначила, що вона, як і кожен законослухняний громадянин, ходитиме на допити стільки разів, скільки будуть запрошувати.

Разом з тим, відповідаючи на одне із запитань, яке стосувалося викликів на допити, прем’єр сказала: “Насправді дійсно це політичне замовлення. В цьому немає ніякого сумніву... На жаль, замість того, щоб працювати над бюджетом, над невідкладними питаннями країни, я по 5-6 годин буду просиджувати в Генеральній прокуратурі, тому що так чомусь хочеться Секретаріату Президента”.

Водночас Ю.ТИМОШЕНКО висловила переконання, що “в цій політичній боротьбі просто мусять бути межі”.

Крім того, відповідаючи на запитання, що зранку вона обіцяла прийти на допит із сухарями, Ю.ТИМОШЕНКО жартівливо сказала: “Ну, сухарі я поки не взяла, але я думаю, що якщо дійсно нормальна влада встановиться в Україні, і якщо дійсно можна буде наводити лад в країні, то якраз справжні злочинці будуть ходити (на допити), а не політичні опоненти”.

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня Ю.ТИМОШЕНКО 5 годин давала слідчим Головного управління з особливо важливих справ Генпрокуратури свідчення у справі про отруєння у вересні 2004 року на той час кандидата в Президенти В.ЮЩЕНКА.