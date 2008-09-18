Грач поскаржився в ООН, ОБСЄ і керівництву поки 11 держав

Лідер комуністів Криму, народний депутат Леонід ГРАЧ надіслав в Організацію об`єднаних націй, Організацію безпеки та співпраці в Європі, Рада Європи та керівникам 11 держав звернення «Про грубе порушення правлячим режимом України основних конституційних повноважень Автономної Республіки Крим».

Як повідомили УНІАН сьогодні в прес-службі депутата, звернення надіслано генеральному секретареві ООН Пан Гі МУНУ, генеральному секретарю Ради Європи Тері ДЕВІСУ, голові ОБСЄ Карлу де ГУХТУ.

Також, стверджує Л.ГРАЧ, звернення надіслано президентам Росії, Білорусі, Казахстану, Узбекистану, Франції та США, прем`єр-міністрам Великої Британії, Італії та Канади, федеральному канцлеру Німеччини та голові Китайської Народної Республіки.

Як повідомляв УНІАН, звернення «Про грубе порушення правлячим режимом України основних конституційних повноважень Автономної Республіки Крим» було прийнято 14 вересня на мітингу в Сімферополі. Мітингувальники, зокрема, попросили ООН, Раду Європи і ОБСЄ, керівників низки держав направити своїх представників до Криму для вивчення «фактів грубого нехтування норм Конституції Автономної Республіки Крим, організації так званих «ініціатив» з ліквідації самої автономії, нехтування політичних, економічних, культурних прав і свобод громадян, які проживають у Криму».