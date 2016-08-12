Порошенко створив на Луганщині нову військово-цивільну адміністрацію
10:39, 12 серпня 2016Політика
745 0
У Луганській області указом президента Петра Порошенка створено нову військово-цивільну адміністрацію.
В Станично-Луганському районі створено нову ВЦА / president.gov.ua
Про це йдеться в указі №329 від 11 серпня.
«Утворити військово-цивільну адміністрацію сіл Нижня Вільхова, Верхня Вільхова, Малинове, Плотина та Пшеничне Станично-Луганського району Луганської області», - йдеться в документі.
Вказані населені пункти утворюють Вільхівську сільську раду.
Читайте такожПорошенко привітав жителів трьох міст Луганщини із другою річницею визволення від російських бойовиків
Згідно з указом, керівник Антитерористичногоцентру при Службі безпеки України повинен вжити всі необхідні заходи для створення цієї військово-цивільної адміністрації.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter