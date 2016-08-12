Порошенко створив на Луганщині нову військово-цивільну адміністрацію

10:39, 12 серпня 2016
Політика
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У Луганській області указом президента Петра Порошенка створено нову військово-цивільну адміністрацію.

president.gov.ua

Про це йдеться в указі №329 від 11 серпня.

«Утворити військово-цивільну адміністрацію сіл Нижня Вільхова, Верхня Вільхова, Малинове, Плотина та Пшеничне Станично-Луганського району Луганської області», - йдеться в документі.

Вказані населені пункти утворюють Вільхівську сільську раду.

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Згідно з указом, керівник Антитерористичногоцентру при Службі безпеки України повинен вжити всі необхідні заходи для створення цієї військово-цивільної адміністрації.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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