Ситник: Співробітники економічного департаменту ГПУ перешкоджали НАБУ, захищаючи приватні інтереси

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ситник сказав сьогодні на брифінгу.

"Ніякої війни між Генеральною прокуратурою України та Національним антикорупційним бюро, а також особисто між мною і генеральним прокурором України Луценком Юрієм Віталійовичем, немає. Однак мають місце дії щодо захисту приватних інтересів окремих керівників і працівників департаменту Генеральної прокуратури України з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки", - наголосив Ситник.

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У зв'язку з цим директор НАБУ пояснив, що "саме представники цього департаменту, перевищуючи свої повноваження, використовуючи ресурс Генеральної прокуратури та Національної поліції, намагались перешкодити негласним слідчим діям детективів Національного антикорупційного бюро".

При цьому Ситник розповів про мотиви зазначених працівників ГПУ. "Національним антикорупційним бюро розслідується ряд проваджень за заявами про злочини, які, можливо, скоєні працівниками цього департаменту, в тому числі і насильницькі злочини", - сказав Ситник.

За його словами, в ході цього розслідування було отримано дозвіл слідчого судді на проведення певних негласних слідчих дій, в тому числі проти працівників зазначеного департаменту.

Як повідомляв УНІАН, 12 серпня прес-секретар генерального прокурора Юрія Луценка Лариса Сарган заявила, що слідчими Генпрокуратури виявлено стаціонарний пост спостереження за адресою: вул. Симона Петлюри, 7/9, який здійснював знімання інформації про дії працівників прокуратури.

"Після спроб з'ясування належності даних осіб на місце події прибув спецназ НАБУ, який перешкоджає фіксації даного факту", - додала Сарган.

У зв'язку з цим прес-секретар генпрокурора заявила, що такі дії можна розцінювати як протидію з боку НАБУ проведенню дій, пов'язаних з розслідуванням кримінального провадження щодо фактів незаконного прослуховування.

13 серпня Національне антикорупційне бюро пояснило інцидент, шо стався 12 серпня з працівниками ГПУ, "позаштатною робочою ситуацією", і підкреслило, що всі слідчі дії співробітники НАБУ за місцем інциденту проводили за рішенням суду відповідно до закону.

За даними відомства, 12 серпня під час проведення прихованого спостереження за об'єктом в одному з кримінальних проваджень, що розслідуються бюро, до приміщення, в якому перебували його працівники, намагалися проникнути співробітники Генпрокуратури, які сприйняли такі слідчі дії як спостереження за собою.