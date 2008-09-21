Яценюк відхрестився від Ахметова і Богатирьової

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК має намір сформувати свій власний політичний проект.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу «Інтер» у неділю.

«Це моє особисте рішення. Так, політичний проект буде», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Він зауважив, що це не проект «виключно ЯЦЕНЮКА», а це «проект сильної демократичної держави».

А.ЯЦЕНЮК спростував будь-які чутки, що відносно формування політичного проекту мав розмову з Ринатом АХМЕТОВИМ. «Це неправда. Якщо я почну будувати будь-які політичні проекти на тому, чи інчому одному бізнесменові, чи на тому або іншому клані, чи на будь-якій одній особистості, то – це закрите акціонерне товариство», - зауважив він.

В той же час А.ЯЦЕНЮК відмовився назвати, хто ще з відомих людей увійде до нової політичної сили. «Ви їх обов’язково почуєте, коли буде презентація проекту», - повідомив він.

А.ЯЦЕНЮК також спростував, що перемовини з цього питання ведуться з секретарем РНБО Раїсою БОГАТИРЬОВОЮ.

«Вона (БОГАТИРЬОВА – УНІАН) знаходиться в іншій політичній конструкції. Я думаю, що вона може претендувати на самостійний політичний проект», - сказав голова ВР.