Яценюк розповів про коаліційні переговори і ефект від них

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, якщо на наступному тижні не буде створена коаліція, то в країні відбудуться позачергові вибори до парламенту.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу «Інтер» у неділю.

«Якщо на наступному пленарному тижні не буде сформована нова коаліція, то мені видається, що терези переважать в бік дострокових парламентських виборів», - сказав він.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, наразі абсолютно всі ведуть переговори про формування нової коаліції. «Але ефект від цих переговорів поки що нульовий», - зауважив він.

Голова ВР нагадав, що фракція НУНС запропонувала свій проект пропозицій для поновлення діяльності демократичної коаліції, але поки що від БЮТ немає відповіді.

А.ЯЦЕНЮК вкотре наголосив, що він підтримує поновлення діяльності демократичної коаліції.

Він висловив переконання, що власні амбіції деяких політиків призвели до розколу коаліції. «Коаліція була сформована де-юре, а де-факто вона завжди перебувала в тяжкому стані, в першу чергу, з однієї причини – через особисті амбіції», - сказав спікер.