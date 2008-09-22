Політолог побачив бермудський трикутник в українській політиці

Найбільші шанси на створення коаліції мають БЮТ і Партія регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам на прес-конференції повідомив політолог Володимир ФЕСЕНКО.

За його словами, хоч би яка парламентська коаліція була створена, це у будь-якому разі буде «фіктивний шлюб». Політолог відзначив, що в кожній з провідних українських політичних сил є свій кандидат на пост Президента, а це означає, що коаліція за участю цих політичних сил нагадуватиме пакт Молотова-Ріббентропа. За словами В.ФЕСЕНКА, війна між ними рано чи пізно стає неминучою, оскільки в українській політиці існує «бермудський трикутник, де двоє грають проти третього».

При цьому він відзначив, що все ж найбільші шанси на створення коаліції мають БЮТ і Партія регіонів. "Вони зараз співпрацюють у парламенті і роблять це так швидко, що за цією швидкістю не встигають рядові депутати, вони не встигають читати законопроекти, які напрацьовуються ЛАВРИНОВИЧЕМ і ПОРТНОВИМ", - сказав В.ФЕСЕНКО.