Яценюк у Брюсселі закликав союзників з НАТО забезпечити Київ "оборонною зброєю"

Під час візиту до Брюсселю колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк відновив вимоги до союзників з НАТО забезпечити Київ «оборонною зброєю», кажучи, що Росія винна в зростанні насильства в Україні.

Хоча Яценюк був замінений на посту прем'єра в квітні союзником Петра Порошенка, президента України, його партія залишається ключовою частиною коаліційного уряду.

Він сказав FT, що в Брюсселі представляє український уряд. Тут він зустрічався з президентом Європейської Ради Дональдом Туском та очільниками НАТО.

Звернення Яценюка відбулося за кілька днів після того, як Володимир Путін, президент Росії, заявив, що його країна зупинила операцію спеціальних сил України увійти в анексований Кримський півострів, щоб здійснити «терористичні» акти – що викликало зростання напруженості у відносинах між Києвом і Москвою до найвищого рівня за майже рік.

«Це просто обман, ще один російський обман», - сказав Яценюк.

Туск, який також говорив із паном Порошенком по телефону в середу, сказав, що версія Москви «не заслуговує на довіру».

Лідери ЄС до кінця року мають вирішити, чи продовжувати санкції проти Росії. Канцлер Німеччини Ангела Меркель, отримала в червні підтримку Британії, щоб продовжити санкції на шість місяців, але в Угорщині, Італії та Греції висловили припущення, що штрафні санкції можуть бути контрпродуктивними.

Що стосується тиску з метою послаблення санкцій, Яценюк сказав: «Це було б зрадою підвалин ЄС і підвалин вільного світу».

Але екс-прем'єр також сказав, що визнає, що продовження санкцій проти Росії «буде складним» для Європи, і висловив припущення, що голосування Великобританії щодо виходу з ЄС «може вплинути» на цю дискусію.

Проте він наполягає, що немає жодного вибору, окрім як підтримати санкції, оскільки він не бачить ніяких перспектив, аби Путіна виконував так званий мирний договір «Мінськ II» 2015 року, який повинен був послабити конфлікт. «Санкції не можуть бути зняті доти, доки Росія повністю не виконає «Мінськ» і не вийде з Криму», - сказав Яценюк.

Він продовжив: «Є різні голоси, які почали з'являтися в Європі: «давайте скасуємо санкції; давайте створимо новий тип діалогу з Росією, давайте більше йти на співпрацю».

«Це голоси слабкості. Немає сумнівів в тому, що ми повинні мати діалог, але цей діалог не може відбуватися під прицілом російської зброї, а саме це Росія і пропонує».

Але Яценюк також визнав, що дипломатичні заходи і фінансові санкції «не були достатніми». У той час як він відзначив військові навчання, проведені НАТО та іншу допомогу, за його словами, потрібен більш широкий пакет.

Україна вперше зверталася по зброю до НАТО два роки тому, але члени Альянсу не бажають поглиблювати військову підтримку Києва.

«Ми високо цінуємо рішення НАТО надати Україні так званий пакет допомоги, але ... на моє глибоке переконання, Україні необхідна оборонна зброя», - сказав він.

Яценюк також розкритикував Дональда Трампа, кандидата в президенти США, чий консультант Пол Манафорт привернув себе пильну увагу через зв'язки з Віктором Януковичем, колишнім проросійським українським президентом. «Коли пан Трамп кілька тижнів тому зазначив, що він може переглянути позицію щодо Криму,.. він перетнув межу», - сказав він.