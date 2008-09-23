У БЮТ вирішили, що краще домовленості «у будь-якому форматі», ніж перевибори

БЮТ виступає за домовленості у парламенті «у будь-якому форматі».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні парламенту лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО

Він підкреслив: «ми за те, щоб парламент домовився у будь-якому форматі, що забезпечить суверенітет, цілісність наших кордонів, національну самоідентифікацію, державну українську мову, добрі стосунки із сусідами, європейські перспективи».

І.КИРИЛЕНКО наголосив, що для БЮТ це цінності, «якими ми не торгуємо». Він підкреслив, що БЮТ категорично виступає проти перевиборів як способу врегулювання політичної кризи.