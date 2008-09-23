НАТО відкриє нове контактне посольство Альянсу в Україні

У грудні керівництво НАТО визначить нове “контактне посольство” Альянсу в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Києві в ході міжнародної конференції “Безпека Південно-Східної Європи як складова європейської та глобальної безпеки” повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол Словацької Республіки в Україні Урбан РУСНАК.

“Словаччина подала свою заявку, але остаточне рішення щодо того, посольство якої країни-члена Альянсу стане “контактним” буде прийнято у грудні”, - сказав У.РУСНАК.

Відповідаючи на запитання щодо можливостей інформаційного впливу “контактного посольства” на зміну ставлення наших громадян до НАТО, посол зауважив, що для зміни громадської думки необхідне залучення ресурсів держави. І особливо, додав він, на регіональному рівні.

“Нереально, щоб одне посольство своєю інформаційною кампанією вплинуло на зміну суспільних настроїв. Ми можемо допомагати, підтримувати, але головна роль у цьому питанні належить все таки державі”, - підкреслив У.РУСНАК.

Довідка УНІАН. Посольство Словацької Республіки в Україні виконує функції контактного посольства НАТО в Україні з 1 січня 2007 р. до грудня 2008 р. Протягом двох років його головним завданням було представлення НАТО в Україні, а також надання громадянам України інформації про Альянс.

Контактні посольства НАТО відкриваються в усіх партнерських країнах на основі дворічного принципу ротації.