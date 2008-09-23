У Балоги знають, про що Тимошенко доповість Путіну

У Секретаріаті Президента України заявляють, що цього тижня БЮТ лише імітує бажання формувати нову демократичну коаліцію.

За тиждень, що минув з часу офіційного оголошення про розпад коаліції демократичних сил у Верховній Раді, фракції БЮТ і блоку «Наша Україна - Народна самооборона» не змогли досягти навіть контурних домовленостей щодо формату нової парламентської більшості, заявляє заступник глави Секретаріату Президента України Андрій КИСЛИНСЬКИЙ, повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

Він констатує відсутність спільних підходів тепер уже колишніх партнерів щодо того, на якій основі створювати майбутній союз.

«Конституція чітко вказує, що у Верховній Раді має бути оформлена коаліція, причому її діяльність необхідно формалізувати у коаліційній угоді, водночас БЮТ продовжує висувати ультиматуми, неприйнятні для НУ-НС, але не пропонує конкретних тем для переговорів. Через те втрачається час, відведений Основним Законом для формування нової коаліції», - сказав А.КИСЛИНСЬКИЙ.

На його думку, поведінка БЮТ протягом минулого тижня вказує на небажання цієї політичної сили домовлятися про нову комбінацію демократичної більшості, зокрема, за участю Блоку Литвина. При цьому і НУ-НС, і Блок Литвина проявляли відкритість і готовність розпочати переговорний процес, вважаючи такий альянс природнім і перспективним, натомість БЮТ продовжив конфронтаційну лінію поведінки і ультимативну тональність заяв, хоча не припиняв запевнень у прихильності до демократичної коаліції, заявив А.КИСЛИНСЬКИЙ.

Заступник глави Секретаріату відзначив, що до кінця цього тижня, який багато експертів називають визначальним для формування нового складу більшості, БЮТ всіляко демонструватиме своє наполегливе бажання оформити коаліцію з блоком «Наша Україна - Народна самооборона» і Блоком Литвина.

«На жаль, ми є свідками не реального переговорного процесу, метою якого є створення коаліції та запобігання достроковим виборам, а його імітації у вигляді гучних заяв та порожніх декларацій. Хоч як би нас не запевняла Юлія ТИМОШЕНКО у своєму бажанні відновити демократичну коаліцію - як про це вже неодноразово заявляло керівництво фракції НУНС - жодної реальної пропозиції для переговорного процесу у цьому напрямку отримано не було», - сказав він.

А.КИСЛИНСЬКИЙ додав, що лідер БЮТ відвела собі термін до кінця поточного тижня, протягом якого фракція НУ-НС отримає низку «ласих», у тому числі кадрових, пропозицій для того, щоб зімітувати бажання відновити демократичну коаліцію в новому форматі. Насправді, вважає він, головною умовою цих пропозицій буде одна - залишити у силі антиконституційні законопроекти, які фракція БЮТ проголосувала разом з Партією регіонів 2 вересня.

«Пропозиція буде робитися для того, щоб від неї свідомо відмовилися. Це дає підґрунтя для нової хвилі звинувачень фракції НУ-НС та Президента у начебто небажанні відновлювати демократичну коаліцію в новому форматі», - сказав заступник глави Секретаріату.

А.КИСЛИНСЬКИЙ наголосив, що у зв`язку з цим «можна по-іншому подивитися на анонсований нещодавно візит прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО до Москви наприкінці вересня». За офіційною версією, зазначив він, там керівник українського уряду обговорюватиме низку питань двосторонньої співпраці, у тому числі з постачання газу в Україну. Неафішована сторона візиту, зауважив А.КИСЛИНСЬКИЙ, полягатиме у звіті Ю.ТИМОШЕНКО щодо політичної ситуації в нашій державі. Вона доповість російському керівництву про хід виконання настанов щодо змін в українській владі, сказав він. Зокрема, наголосив А.КИСЛИНСЬКИЙ, йтиметься про близьке укладання союзу між БЮТ і Партією регіонів, призначення Віктора ЯНУКОВИЧА головою Верховної Ради (за збереження Ю.ТИМОШЕНКО на посаді прем`єр-міністра), введення в дію змін до Конституції, які обмежують повноваження Президента, та корекцію виборчого законодавства щодо підвищення до 10% прохідного бар`єру на виборах до ВР, що фактично встановлюватиме владу в Україні двох політичних сил».

Таким чином, наголосив А.КИСЛИНСЬКИЙ, Ю.ТИМОШЕНКО прагне заручитися підтримкою Москви в реалізації цього сценарію. Відсьогодні суспільство стане свідком чергової дезінформаційної кампанії БЮТ, коли за яскравими гаслами буде приховані справжні наміри, йдеться у повідомленні.