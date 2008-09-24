Кабмін, засукавши рукави, взявся за порнографію

Кабінет міністрів пропонує передбачити кримінальну відповідальність за зберігання творів, зображень та інших предметів порнографічного характеру з метою їх збуту чи розповсюдження.

Розроблений Міністерством юстиції законопроект, що передбачає відповідні зміни до Кримінального кодексу України, ухвалено сьогодні на засіданні уряду, повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту.

За словами міністра юстиції Миколи ОНІЩУКА, запровадження кримінальної відповідальності за вказане діяння є одним із міжнародно-правових зобов‘язань, взятих Україною при ратифікації Факультативного протоколу до Конвенції про права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії. Розробка відповідного законопроекту передбачена також Указом Президента від 5 травня 2008 року «Про заходи щодо забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей».

Вказане завдання пропонується реалізувати шляхом внесення зміни до статті 301 Кримінального кодексу України.

*** Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії був ратифікований Верховною Радою України 23 червня 2004 року.